Forza invisibile distruggerà la Terra: Vero o Falso? Il parere degli esperti

I finali apocalittici della Terra sono sempre di più, ovviamente tutti in teoria e previsioni perché continuiamo ad esistere. Tuttavia, sembra che alla razza umana piaccia pensare alle possibili ipotesi in cui la Terra sia in pericolo. Le teorie sulla Fine del Mondo emergono costantemente in questo senso, sia dall’immaginario collettivo che dalla minima provocazione scientifica.

Ipotesi apocalittica

Una nuova ipotesi assicura che la Terra sia in pericolo a causa di un ammasso invisibile di materia oscura che misura circa 10 milioni di volte la massa del Sole. È vero? L’ipotesi deriva dall’indagine su un ammasso stellare chiamato Hyades, a cui puntano i dati della sonda spaziale Gaia ha subito uno sbiadimento.

Le Iadi sono facilmente riconoscibili nel cielo, emergono dalla sorprendente forma a V della testa del toro nella costellazione del Toro. Ma al di là delle stelle facilmente visibili, i telescopi rivelano un ammasso di stelle più deboli contenuto nella regione sferica dello spazio, di circa 60 anni luce di diametro.

La spiegazione è che il comportamento normale di un ammasso stellare implica che mentre si muovono insieme, si attraggono gravitazionalmente l’uno sull’altro. Questo tiro costante cambia leggermente la velocità delle stelle, spostandone alcune verso i bordi dell’ammasso. Da lì, le interazioni gravitazionali della galassia fanno il loro dovere, formando due lunghe code, una dietro l’ammasso e una davanti. Il risultato è una forma nota come “code di marea“, che in termini semplici è un ammasso circolare al centro con due linee allungate formate da stelle verso le estremità opposte della circonferenza centrale.

Le “code delle maree” (per approfondire leggi anche qualcosa sulla “marea galattica“) sono state ampiamente studiate nelle galassie in collisione, ma il comportamento non è mai stato osservato prima in un ammasso stellare vicino. Ma la vera sorpresa è arrivata quando Tereza Jerabkova e il suo team, membri dell’Agenzia spaziale europea (ESA), hanno scoperto che una delle code di marea delle Iadi sembrava non avere stelle.

Una possibile spiegazione

Tereza, che per comprenderne il comportamento ha costruito un modello al computer che simulava i vari disturbi stellari, ha dimostrato che i dati potrebbero essere riprodotti se quella coda si fosse scontrata con una nuvola di materia di 10 milioni di masse solari. “Deve esserci stata una stretta interazione con questo gruppo davvero enorme e gli Hyades sono stati semplicemente schiacciati”, spiega.

La speculazione per capire di cosa tratta questo gruppo davvero enorme tiene gli scienziati sulle spine. Poiché non ci sono osservazioni di nubi di gas o massicci ammassi stellari nelle vicinanze delle Iadi. Tereza suggerisce che se non si trova nulla nelle ricerche successive, l’oggetto potrebbe essere un alone di materia oscura.

Apocalisse all’orizzonte? La speculazione…

L’ipotesi che la Terra sia in pericolo, emerge dalla speculazione dell’alone di materia oscura, che sarebbe vicino al nostro pianeta. Tuttavia, questo è altamente improbabile nella migliore delle ipotesi, poiché gli autori della ricerca non menzionano mai questo rischio all’inizio. Inoltre, “la materia oscura esiste solo nella fisica teorica”, finora la sua esistenza non è stata dimostrata. Infine, sono necessarie ulteriori ricerche per dimostrare che i disturbi stellari nelle Iadi non sono staccati da un altro oggetto precedentemente non rilevato.