Italia Slovenia Streaming Calcio Gratis. Alle 21:00 di oggi si gioca Italia-Slovenia in diretta tv e live streaming con i servizi digitali della Rai. Partita da dentro o fuori per gli azzurrini di Nicolato che al momento occupano il terzo posto del Gruppo C, dopo l’1-1 contro la Repubblica Ceca all’esordio e il successivo 0-0 contro i campioni in carica della Spagna. Italia-Slovenia si gioca allo stadio Ljudski vrt di Maribor (Marburgo sulla Drava).

Diretta Italia-Slovenia Streaming: le statistiche

A livello Under sono 8 i precedenti tra le due nazionali. E il bilancio è a favore degli azzurrini: tranne il primo incrocio, finito 1-1, tutte le altre sfide sono state vinte dall’Italia. L’ultima volta, in amichevole nel 2017, finì 4-1 per gli azzurrini con i gol di Cutrone, Favilli, Chiesa e Orsolini. Di questi quattro, solo Cutrone è ancora in Under 21.

Italia-Slovenia Streaming: formazioni e arbitro



Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Pobega, Maggiore, Frattesi, Sala; Raspadori, Cutrone.

Europei 2021: dove vedere Italia-Slovenia streaming e tv

Allenatore Nicolato. In panchina: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Ranieri, Pirola, Colombo. Squalificati: Tonali, Delprato, Rovella e Scamacca.(4-2-3-1): Vekic; Zinic, Zaletel, Karic, Kolamanic; Gnezda Cerin, Petrovic; Matko, Elsnik, Prelek; Celar. Allenatore Acimovic. In panchina: Luk Leban, Turk, Gorenc, Stojinovic, Brekalo, Ploj, Svetlin, Rogelj, Horvat, Ogrinec, Medved, Kolobaric.: Frankowski (Polonia).

Diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 30 marzo 2021 in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.