Ultime Notizie » Erpetologia » Trovano un serpente a due teste che sorprende per la sua rarità

Gli studenti di erpetologia (lo studio dei rettili) dell’Università del Nebraska sono caduti come un guanto quando è nato un serpente a due teste a pochi metri dal loro laboratorio.

Questo serpente a due teste è stato scoperto il 4 settembre, mentre una squadra stava ripulendo i cespugli al Clay Center. E da allora, è stato affidato alle cure del professor Dennis Ferraro, che per caso stava svolgendo ricerche sul campo alla Cedar Point Station.

La ‘stranezza’ per cui è diventato così famoso è evidente. Non capita tutti i giorni di vedere un serpente con due teste e una coda. Ma sembra che ci siano altre cose esotiche su questo neonato che hanno sorpreso i ricercatori del Nebraska.

Questo serpente è il primo bicefalico conosciuto di una specie comune

Ferraro ha detto di aver già avuto un serpente a due teste tra le mani, ma questo risulta essere una specie unica. Questo perché è un serpente giarrettiera.

I serpenti giarrettiera sono il tipo di serpente più conosciuto in Nord America. Si trovano in tutto il territorio e sono facilmente riconoscibili per il loro motivo a strisce giallo su marrone.

Quasi tutti i serpenti giarrettiera hanno veleno, ma la tossina che rilasciano è innocua per l’uomo. Inoltre, di solito non mordono molto spesso. Sono essenzialmente una specie timida e molto non aggressiva, motivo per cui vengono spesso utilizzate nei laboratori di erpetologia.

Tuttavia, questa è la prima volta che Dennis Ferraro, nei suoi 20 anni di servizio, incontra un serpente giarrettiera a due teste.

Essendo ancora un neonato, i ricercatori non hanno potuto effettuare i relativi test per determinare l’origine della sua seconda testa. Ma molto probabilmente è dovuto a una mutazione genetica, poiché di solito è la causa più comune di bicefalismo nei serpenti.

Stranezze più inquietanti su questo serpente a due teste

Un’altra caratteristica che rende questo serpente ancora più unico è che le teste si estendono oltre il collo.

In generale, quando i serpenti hanno due teste, ce n’è sempre una che si occupa del controllo del corpo, che potremmo dire è ‘il capo’. È facile identificare questa testa dominante, poiché è priva di collo o ne ha uno estremamente corto.

Tuttavia, questo cucciolo di serpente ha due colli esattamente uguali sui quali, in qualche modo, sono appoggiate le due teste. Il che significa che nessuno dei due è dominante, le due teste operano indipendentemente e mangiano indipendentemente. Un grosso inconveniente se consideriamo che hanno un solo stomaco.

“Ciò avrebbe reso loro difficile sopravvivere in natura. Non so cosa stia controllando la sua metà posteriore” – Dennis Ferraro.

Inoltre, c’è anche almeno un centimetro di spina dorsale collegata a ciascuna testa, prima che si fondano in una sola. Qualcosa che si vede raramente negli animali siamesi.

Cosa accadrà a questo cucciolo di serpente?

Il futuro di questo serpente in natura sarebbe incerto, ma nel laboratorio di erpetologia dell’Università del Nebraska non c’è nulla di cui preoccuparsi. Dennis Ferraro ha detto che si sarebbe preso cura di questa piccola stranezza fino a quando non fosse abbastanza grande per uno studio avanzato.

I serpenti raggiungono la maturità sessuale intorno ai due anni, quindi questo cucciolo avrà un paio d’anni di tranquillità. Almeno fino al 2024, a quel punto sarà sicuramente l’attrazione principale per gli studenti che studiano genetica e mutazioni.