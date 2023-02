Ultime Notizie » galassia » Scoperta misteriosa Galassia che non emette luce visibile

SPAZIO ULTIMA FRONTIERA – Un gruppo di astronomi dell’Accademia cinese delle scienze ha scoperto una galassia nana, situata a soli 94 milioni di anni luce di distanza, che sembra essere una galassia oscura in quanto non emette luce visibile. La galassia FAST J0139+4328 sarebbe composta quasi interamente da materia oscura e solo da una manciata di stelle.

Galassia nana oscura

“Questi risultati forniscono prove osservative che FAST J0139+4328 è una galassia nana oscura“, ha scritto il team di scienziati in un documento accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters e disponibile sul server di prestampa arXiv a partire da questa settimana. “Questa è la prima volta che una galassia oscura isolata viene rilevata nell’Universo vicino“, hanno aggiunto.

Five Hundred Meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST)

Per la loro scoperta, i ricercatori hanno utilizzato il Five Hundred Meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) in Cina. Le onde radio emesse da una nube di gas di idrogeno atomico (HI) neutro nello spazio intergalattico erano coerenti con una galassia a disco rotante.

Tuttavia, non hanno mai trovato la luce ottica che ci si aspetterebbe da una tale struttura cosmica. Le successive osservazioni nell’infrarosso e nell’ultravioletto hanno rivelato alcune stelle deboli.

Secondo i calcoli del team, la galassia ha un limite superiore di stelle con un valore di 690.000 masse solari e contiene HI con un valore di 83 milioni di masse solari. La massa barionica totale (materia ordinaria) della galassia sarebbe di circa 110 milioni di masse solari. Tuttavia, sulla base dei calcoli della velocità di rotazione della galassia, gli scienziati hanno stimato che la sua massa totale fosse vicina a 5,1 miliardi di masse solari. Ciò significherebbe che la galassia è composta per circa il 98% da materia oscura.