Ultime Notizie » Boss Metal Zone » Schema Chip 5G Covid-19 dei teorici della Cospirazione? Pedale di distorsione per chitarra Boss Metal Zone

I teorici della cospirazione hanno diffuso uno schema del “chip 5G covid-19” ma si è rivelato essere qualcosa di molto diverso. Quelli dietro la pubblicazione non si sono nemmeno preoccupati di cambiare la terminologia musicale nell’immagine.

Il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo quasi con la stessa intensità delle teorie del complotto di ogni tipo, come quella che garantisce che il vaccino contro il covid-19 contenga un chip 5G per controllarci.

Uno degli ultimi e folli esponenti di questa teoria è uno schema con l’etichetta “confidenziale” che è stato viralizzato ultimamente in Italia e che ha cercato di mostrare un diagramma del chip 5G presumibilmente inserito nel vaccino contro covid-19, come riportato in Mario Fusco, ingegnere del software di Twitter.

Tuttavia, ciò che l’immagine mostra è in realtà il meccanismo di un pedale di distorsione per chitarra Boss Metal Zone. In effetti, quelli dietro il post non si sono nemmeno preoccupati di cambiare la terminologia musicale come “alti”, “bassi” e “volume” nella foto.

Il tweet rivelatore non ha impiegato molto a generare un’ondata di battute da parte degli utenti. “Chiedo che la scienza inietti ROCK AND ROLL nelle mie vene”, osserva un utente, mentre un altro si chiede se può “configurare” il suo “chip” per darle “una distorsione della voce di Darth Vader”.

“Oggi riceverò il vaccino contro il covid, vuol dire che tra 10 giorni potrò suonare la chitarra?”, si legge in un altro commento ironico su Twitter.