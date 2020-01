Qual'è il momento migliore per pubblicare su Instagram?

Negli ultimi anni Instagram ha cambiato il suo algoritmo, questo ha reso molto più difficile per te condividere post visibili sul social network. Assegna la massima priorità ai post pubblicati da amici e familiari di utenti, in modo che i post commerciali abbiano meno probabilità di essere aggiunti all’ordine delle occorrenze nel feed. Dà anche meno peso alle pubblicazioni commerciali che includono collegamenti che possono allontanare le persone dall’app di Instagram.

Per avere successo su Instagram, le aziende devono giocare bene. Ciò include la scelta del momento migliore per pubblicare e determinare l’ora in cui le persone guardano i loro account Instagram, tenendo conto che ciò non corrisponde al momento in cui la maggior parte delle persone carica i propri contenuti su Instagram.

È davvero un compito molto difficile.

Vuoi che i tuoi post siano disponibili nel momento in cui la maggior parte delle persone controlla i propri account Instagram, anche se tutti i tuoi concorrenti stanno provando a fare lo stesso? O, d’altra parte, dovresti concentrarti sul caricamento dei tuoi contenuti nelle ore più tranquille, senza preoccuparti della concorrenza, anche se questo potrebbe significare che un minor numero di persone aprono il loro Instagram per vedere i nuovi contenuti?

Puoi determinarlo manualmente.

Pianifica le tue pubblicazioni, preferibilmente per almeno un mese, in un intervallo di volte (idealmente per 24 ore, 7 giorni alla settimana). Prendi nota del tuo impegno durante questo periodo di prova. C’è qualche tendenza apparente: un momento “migliore” in una giornata “migliore”?

Generalmente l’engagement è la tua priorità numero 1 su Instagram.

Sebbene ogni azienda sia diversa, la maggior parte di esse mira a generare il maggior engagement (coinvolgimento) possibile nel tuo account Instagram. Il tradizionale coinvolgimento di Instagram include “Mi Piace” e “Commenti”. Più recentemente, le persone hanno anche iniziato ad aggiungere visualizzazioni, multiproprietà e messaggi diretti. Oltre ai tipi di coinvolgimento sopra descritti, puoi aggiungere elementi derivati da Instagram come “Instagram Stories” e “IGTV”.

Ciò significa che non esiste più una definizione chiara e precisa di coinvolgimento (engagement), ma include tutte le interazioni su Instagram tra i tuoi follower / clienti e la tua attività.

Le informazioni HubSpot (link a file pdf) mostrano il fatto sorprendente che i post di Instagram ricevono in media 5963 Mi Piace. Puoi vedere le statistiche del tuo account su Instagram e, per questo, sentirti profondamente deluso. Tuttavia, questo numero è la media, fortemente influenzata dai post virali condivisi dagli influencer. HubSpot ha scoperto che il numero medio di Mi Piace ricevuti in un post di Instagram è molto più vicino a 100; il che significa che la metà di tutti i post riceve meno di 100 Mi Piace.

Le cifre medie per i commenti in una pubblicazione sono ugualmente gonfiate dagli influenzatori. Quando includi questi mega-post, la media dei post è di 100 commenti (fino a 150 commenti per video pubblicato). Tuttavia, se si rimuovono i video virali dai calcoli, il numero mediano di commenti per video pubblicato scende a 4 commenti.

Il momento migliore per pubblicare su Instagram.

Probabilmente non vedi l’ora di darti un momento definitivo per pubblicare su Instagram. Sfortunatamente, la vita non è così semplice: ci sono troppe variabili.

La maggior parte degli studi che abbiamo analizzato sceglie un programma “migliore” per il tuo post su Instagram. Tuttavia, tieni presente che questo dipende dal tuo fuso orario e che non tutte le pubblicazioni utilizzano lo stesso fuso orario nei loro consigli. La maggior parte di questi sondaggi è stabile nei risultati del fuso orario CT (ora solare centrale, Stati Uniti).

Sebbene pubblicherai sicuramente più di una volta alla settimana, i vari studi suggeriscono che i seguenti programmi sono i migliori:

HubSpot – tra le 14:00 e le 15:00 – Giovedì è il giorno migliore

– tra le 14:00 e le 15:00 – Giovedì è il giorno migliore Sprout Social : mercoledì alle 11 e venerdì alle 10-11

: mercoledì alle 11 e venerdì alle 10-11 Expert Voice – mercoledì: 5:00, 11:00. e 3 PM (non specifica il fuso orario)

– mercoledì: 5:00, 11:00. e 3 PM (non specifica il fuso orario) Later – 9: 00-11: 00 EST, equivalente a 8: 00-10: 00 CT

– 9: 00-11: 00 EST, equivalente a 8: 00-10: 00 CT CoSchedule evita di consigliare un momento migliore.

Considerando le variazioni nei diversi studi, è meglio prendere in considerazione una più ampia selezione di pianificazioni, invece di pubblicare su Instagram in un momento migliore. Comunque, se vuoi avere successo, dovrai pubblicare più di una volta alla volta a settimana.

Conclusioni finali

Come ti sarai reso conto, sfortunatamente non esiste un momento migliore per pubblicare post su Instagram. Tuttavia, studi recenti possono aiutarti a farti un’idea generale degli orari più popolari. In questo modo, puoi combinarlo con i dati attuali di Instagram Insights per ottenere una buona guida delle abitudini del tuo pubblico.