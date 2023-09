Ultime Notizie » Maglietta Milan » Serie A: un brutto Milan (come la sua maglietta) batte il Verona a San Siro con gol di Leao

DIRETTA MILAN – Il Milan vince 1-0 contro il Verona al termine di una partita (valida per la 5a giornata di campionato) in cui i rossoneri hanno dominato ma non sono riusciti a raddoppiare il risultato realizzato in apertura da Leao. Il Verona ha provato a reagire ma non è riuscito a segnare. L’inizio della partita era stata posticipata per 25 minuti a causa di un temporale.

Rafael Leão ha segnato per tre partite consecutive in Serie A, cosa che non aveva mai fatto prima. Questo è accaduto solo una volta prima nella sua carriera nei principali campionati europei. In passato, aveva segnato quattro gol consecutivi con il Lille nella Ligue 1.

Stefano Pioli, il quale non può essere certo contento del suo Milan (brutto almeno quanto la maglietta presentata oggi) ha raggiunto contro il Verona il traguardo delle 150 panchine con il Milan in Serie A.

Con questa vittoria i rossoneri raggiungono momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica con 12 punti, superando il Lecce secondo con 11.

Tra poco Sassuolo-Juventus con i bianconeri che, in caso di vittoria, supererebbero tutte queste squadre portandosi in vetta (in attesa di Empoli-Inter di domani alle 12:30).

Il tabellino di Milan-Verona 1-0

Marcatore Gol: 8′ Leao.

Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (20′ st Loftus-Cheek), Reijnders, Florenzi (29′ st Bartesaghi); Pulisic (35′ st Pobega), Giroud (20′ st Jovic), Leao (25′ st Okafor). A disp.: Nava, Mirante, Pellegrino, Adli, Romero, Chukwueze. Allenatore Pioli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (1′ st Bonazzoli), Hongla, Folorunsho, Terracciano (45′ st Djuric); Duda (25′ st Saponara), Lazovic (25′ st Cabal); Ngonge (35′ st Suslov). A disp.: Berard, Perilli, Amione, Coppola, Serdar, Charlys, Cruz, Mboula. Allenatore Baroni.

Arbitro: Maresca. Ammoniti: Thiaw (M), Faraoni (V), Bonazzoli (V), Musah (M), Pulisic (M), Florenzi (M).