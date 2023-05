Ultime Notizie » longevità » Sandra Milo icona di longevità: testimonial del Biohacking Suite a Roma

Sandra Milo, attrice italiana di 90 anni nata l’11 marzo 1933 a Tunisi (Tunisia), ha partecipato all’evento inaugurale del primo Biohaking Suite a Roma come testimonial, dichiarando di essere in piena salute grazie ad uno stile di vita sano. Il progetto, nato dall’incontro tra i fondatori della clinica integrativa Urban Medical Beauty e Stefano Santori, Biohacking Coach, ha l’obiettivo di aiutare le persone a restare in forma e vivere bene utilizzando le migliori tecnologie a disposizione.

La prima visita prevede un check-up medico e informativo per individuare le aree di miglioramento del paziente, che verrà svolta utilizzando strumenti tecnologici per migliorare la respirazione, le performance fisiche e per la misurazione dello stress ossidativo e della circolazione venosa, nonché test genetici. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo e del giornalismo.