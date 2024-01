Ultime Notizie » Cinema » Buon viaggio Sandra Milo, 90 anni, musa di Fellini

L’attrice Sandra Milo è scomparsa all’età di 90 anni. È morta nella sua casa, avvolta dall’affetto dei suoi cari. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia. Conosciuta anche come Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, Sandra Milo era una delle attrici più famose e ammirate del cinema italiano.

La sua carriera nel cinema è cominciata negli anni ’50 lavorando con registi come Alberto Sordi e Roberto Rossellini. Ha avuto un ruolo importante nei film di Federico Fellini, diventando una delle sue muse. Negli anni ’80 è diventata una personalità televisiva e ha subito uno scherzo noto (molto di cattivo gusto) che l’ha fatta piangere in diretta. Negli ultimi anni ha continuato a lavorare sia nel cinema che in teatro. Sandra Milo ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui una con Federico Fellini. Ha anche affrontato temi complessi come l’eutanasia.

Il messaggio dei figli di Sandra Milo nei Social

“Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady”. Lo annunciano in un post su Facebook Debora, Ciro e Azzurra, i figli di Sandra Milo. “Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce. Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l’avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio,

Sandra Milo in 8 e mezzo

Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente”.

L’intervista a Fellini su Sandra Milo

Lo scherzo (di cattivo gusto) che entrò nella storia della tv

