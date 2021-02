Ultime Notizie » atalanta » SAMPDORIA ATALANTA Streaming TV, dove vedere Gratis la partita

Sampdoria Atalanta Streaming Gratis TV. Tutto pronto per vedere Sampdoria Atalanta oggi domenica 28 febbraio 2021 alle ore 12:30 italiane e che si giocherà per il 24° turno di campionato (5a giornata di ritorno). La Sampdoria ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A (1 vittoria, 1 pareggio) e resta bloccata a metà classifica con poche prospettive di svolta in entrambi i sensi (9 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte). L’Atalanta ha prolungato il suo miglior inizio di sempre in una stagione di Serie A (12 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte) battendo domenica scorsa il Napoli (4-2), segnando tutti e quattro i gol nel secondo tempo. Andiamo a scoprire dove vedere Sampdoria Atalanta streaming e tv.

Sampdoria Atalanta Diretta: Canale TV e dove vederla

Sampdoria Atalanta in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Sampdoria Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Sampdoria Atalanta in diretta streaming per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Sampdoria Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni



non viene trasmessa in chiaro.

Ranieri perde Adrien Silva per squalifica: a centrocampo Ekdal e Thorsby. Jankto torna titolare, in avanti Damsgaard in vantaggio su Quagliarella al fianco di Keita. Recuperato Colley. Out anche Torregrossa. Gasp per la sfida con la Samp dovrà fare a meno degli infortunati Hateboer e Zapata, oltre allo squalificato Dijmsiti. Possibile spazio dall’inizio per Malinovskyi e Miranchuk.

⚽ Queste le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita. Allenatore Ranieri. Squalificati: Adrien Silva. Indisponibili: Torregrossa, Colley.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: Djimsiti. Indisponibili: Hateboer, D. Zapata, Lammers, Sutalo.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato 12 reti contro l’Atalanta in Serie A, solamente contro la Fiorentina ha fatto meglio nel massimo campionato (13). Due di queste reti sono arrivate nelle ultime tre sfide, dopo che era rimasto a secco nelle tre precedenti.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel è il giocatore con la miglior media gol in questa Serie A, tra i giocatori rimasti in campo almeno 90 minuti (una rete ogni 53 minuti giocati).