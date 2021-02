Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA Roma-Milan Streaming Inter-Genoa Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 12:30 Sampdoria-Atalanta

Dove vedere le partite di calcio in tv: Roma-Milan, Inter-Genoa, Sampdoria-Atalanta, Napoli-Benevento e tutte le partite di oggi domenica 28 febbraio 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Diretta Sampdoria-Atalanta (Serie A) – Dazn e Dazn1

Sampdoria-Atalanta, sfida valida per la 24a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova domenica 28 febbraio con fischio d’inizio alle ore 12:30. La squadra di Ranieri affronta quella di Gasperini. Ranieri non cambia molto. Secondo Eurosport in mediana Ekdal per lo squalificato Adrien Silva. In attacco Keita con Damsgaard, visto che Quagliarella non é al top. Torregrossa ko per una decina di giorni. Nell’Atalanta un po’ di turnover dopo la Champions. In campo Palomino, Miranchuk e Malinovskyi. Muriel chiamato agli straordinari, vista la contrattura che ha fermato Zapata.

Diretta Sampdoria Atalanta trasmessa da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Diretta Inter-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Inter-Genoa, sfida valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano domenica 28 febbraio con fischio d’inizio alle ore 15. La squadra di Conte affronta quella di Ballardini. Conte conferma la squadra che ha stravinto il derby, con un’unica variazione dettata dalla squalifica di Hakimi: a destra gioca Darmian. Nel Genoa Destro partner di Shomurodov. Dietro ok Criscito.

Diretta Inter Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Udinese-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Crotone-Cagliari (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Tottenham-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Cadice-Betis (Liga) – Dazn

16:45 Az-Feyenoord (Eredivisie) – Dazn

17:05 Lilla-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn

17:30 Chelsea-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:00 Diretta Napoli-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Napoli-Benevento, sfida valida per la 24a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 28 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18. La squadra di Gattuso affronta quella di Filippo Inzaghi. Gattuso rilancia Koulibaly dal 1’: ballottaggio tra Rrhamani e Maksimovic. In attacco Politano e Insigne. Osimhen out. Nel Benevento Caldirola al posto di Glik squalificato, Viola in mediana, Insigne con Caprari a sostegno di Lapadula.

Diretta Napoli Benevento sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Granada-Elche (Liga) – Dazn

20:15 Sheffield United-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Diretta Roma-Milan (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Roma-Milan, sfida valida per la 24 giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 28 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Fonseca affronta quella di Pioli. Fonseca recupera Kumbulla, ma non Ibanez e Smalling, che sono out. Torna Cristante dietro, Mayoral titolare, visto che Dzeko sará out almeno due settimane. Nel Milan Rebic e Leao si giocano una maglia. Ok Romagnoli e Tonali ma il capitano potrebbe essere sostituito da Tomori ed affiancare Kjaer al centro della retroguardia.

Diretta Roma Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Villarreal-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

21:00 Marsiglia-Lione (Ligue 1) – Dazn e Dazn1.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.