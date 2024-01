Ultime Notizie » Codacons » Saldi invernali 2024 già iniziati, consumo in calo

Il Codacons ha stimato che il primo giorno di sconti ha generato un fatturato compreso tra i 4 miliardi e i 4,5 miliardi di euro, con una significativa diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questa riduzione è attribuita al budget limitato per gli acquisti natalizi e al Black Friday di novembre. I saldi sono già iniziati in Basilicata, in Sicilia e in Valle d’Aosta e saranno disponibili nel resto d’Italia a partire dal 5 gennaio. Secondo Confcommercio, la spesa media è di 137 euro, mentre per Confesercenti è di 267 euro.

Ricordiamo di seguito il calendario inizio saldi invernali 2024 Regione per Regione:

Abruzzo: dal 5 gennaio per 60 giorni.

Basilicata: dal 2 gennaio per 60 giorni.Calabria: dal 5 gennaio fino al 6 marzo.Campania: dal 5 gennaio per 60 giorni.Emilia Romagna: dal 5 gennaio fino al 4 marzo.Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo.Lazio: dal 5 gennaio per sei settimane.Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio.Lombardia: aperti sino al 4/3, ma con divieto di promozione il mese antecedente e conseguente.Marche: dal 5 gennaio fino al 1° Marzo.Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo.Piemonte: dal 5 gennaio per otto settimane.Puglia: dal 5 fino al 28 febbraio.Sardegna: dal 5 gennaio per due mesi.Sicilia: dal 2 gennaio al 15 marzo.Toscana: dal 5 gennaio per 60 giorni.Umbria: dal 5 gennaio per 60 giorni.Veneto: dal 5 gennaio sino al 28/2.Regione Autonoma della Valle d’Aosta: l’inizio è per il 3 gennaio e la conclusione è il 31 marzo.Province autonome di Trento e Bolzano: non è prevista una data ufficiale di inizio.