Saldi Invernali 2024: tendenze acquisti più basso delle aspettative

Dopo quella di Codacons e Confesercenti è arrivata una nuova indagine che sta facendo preoccupare il settore economico. Secondo le ultime analisi di Confcommercio condotta con FormatResearch, il 63,8% dei consumatori effettuerà acquisti durante i saldi invernali 2024, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto all’anno precedente.

Il 50% di coloro che non parteciperanno ai saldi lo faranno per, mentre il 33% lo faranno a causa di una situazione economica sfavorevole.sono le categorie di prodotti più popolari, con un budget inferiore a 200 euro per l’85% dei consumatori. La maggioranza preferisce acquistare nel, ma una percentuale significativa preferisce fare acquisti online