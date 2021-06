Ultime Notizie » Samsung » Samsung Galaxy M32, smartphone a basso costo con una batteria enorme

Il conglomerato sudcoreano Samsung ha presentato ufficialmente il Galaxy M32, il suo nuovo smartphone a basso costo che si distingue per la sua enorme batteria. Questo classico smartphone di fascia media è caratterizzato dall’integrazione di una batteria da 6000 milliampere ora (mAh) con supporto per effettuare una ricarica rapida di 25 watt (W).

In termini di potenza, il nuovo dispositivo incorpora il processore MediaTek Helio G80, che consiste in 4 o 6 gigabyte di memoria ad accesso casuale (RAM) e 64 o 128 gigabyte di spazio di archiviazione espandibile con una scheda MicroSD.

Allo stesso modo, il nuovo telefono cellulare Samsung Galaxy include un lettore di impronte digitali su uno dei suoi lati e ha un diametro del connettore, noto anche come “minijack”, così come Near Field Communication (NFC, per il suo acronimo in inglese), una tecnologia che consente lo di dati tra dispositivi in ​​modalità wireless.

Il successore del Samsung Galaxy M31 è dotato di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 90 hertz (Hz).

Il vetro è protetto da una sottile lamina trasparente di Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda le fotocamere, il nuovo modello non incorpora molti cambiamenti rispetto alla sua versione precedente. È dotato di una fotocamera frontale da 20 megapixel e di una combinazione quadrupla da 64 megapixel per quella posteriore. Quest’ultimo include un grandangolo da 8 megapixel e due sensori (uno di profondità e l’altro macro) da 5 megapixel ciascuno.

Prima uscita in India: ecco il prezzo

Al momento, il Samsung Galaxy M32 è stato presentato solo in India e, al momento, non sono stati forniti dettagli su quando potrebbe essere disponibile in altri paesi e a quale prezzo. In questo paese asiatico saranno in vendita due versioni: una a $ 202 e un’altra a $ 229. Il cliente potrà scegliere tra i colori blu e nero.