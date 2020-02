Il blog di notizie giapponese Macotakara ha pubblicato un video YouTube (visibile in calce a questo articolo) che mostra come tre dei quattro iPhone 12 che Apple dovrebbe lanciare quest’anno sul mercato. In quella registrazione appaiono modelli stampati in 3D che rappresenterebbero con precisione i modelli iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, come riporta il sito web di tecnologia BGR.

Macotakara afferma di aver ottenuto quei modelli da un venditore del consorzio cinese, possibilmente da rivenditori di custodie e accessori.

A differenza dell’iPhone 11, questa serie avrebbe due opzioni più convenienti con specifiche tecniche inferiori: un telefono con uno schermo da 5,4 pollici e un altro 6,1 pollici. La tecnologia offrirà anche due nuovi modelli Pro con sistema di telecamere a triplo obiettivo: l’iPhone 12 Pro, con uno schermo da 6,1 pollici; e un iPhone 12 Pro Max con uno schermo più grande, 6,7 pollici.

Secondo gli ultimi rumors iPhone, quindi, Apple ridisegnerebbe completamente il suo nuovo iPhone 12 perché, sebbene lo schermo sarebbe simile all’iPhone 11, avranno bordi metallici piatti anziché arrotondati.