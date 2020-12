Alla fine di ogni anno solare, WhatsApp termina il supporto per i vecchi smartphone iOS e Android. Alla fine del 2019, era terminato il supporto per iPhone con iOS 8 o versioni precedenti e per smartphone Android con versione 2.3.7.

Il prossimo anno WhatsApp non sarà più compatibile con alcuni modelli di smartphone. L’app di messaggistica non sarà disponibile sui dispositivi che non eseguono i sistemi operativi iOS 9 o Android 4.0.3 a partire dal 1° gennaio 2021.

Ciò include principalmente l’iPhone 4 e tutti i modelli precedenti. Se hai iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 e iPhone 6S, tutto ciò che devi fare per continuare a utilizzare WhatsApp è aggiornare il tuo “software” a iOS 9.

Lo stesso discorso vale per i telefoni Android.

Se hai uno dei telefoni interessati e non vuoi perdere le tue conversazioni, ti consigliamo di eseguire il backup dei messaggi di WhatsApp. Per fare ciò, devi aprire la “chat” che desideri salvare e fare clic su “Informazioni” (i tre puntini in alto a destra. Quindi fare clic su “Esporta chat” e verranno visualizzate due opzioni: “Allega file” e “Nessun file”.

Infine, se devi comprare un cellulare nuovo ma non hai molti risparmi, qui ti spieghiamo quali cellulari economici puoi acquistare se vuoi usare WhatsApp.