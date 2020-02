Dove vedere le partite di calcio in tv Lazio-Verona, Fiorentina-Juventus (Coppa Italia Primavera) e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Verona-Roma (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

17:00 Fiorentina-Juventus (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

19:00 Lione-Amiens (Ligue 1) – DAZN.

19:00 Brest-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Lazio-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Arbitro Abisso. Lazio e Verona si affrontano all’Olimpico nel recupero della 17a giornata di Serie A. In palio punti pesantissimi per ambo le squadre. I biancocelesti cercheranno di sorpassare l’Inter al secondo posto in classifica e accorciare il distacco dalla Juventus per sognare in grande. I gialloblu cercheranno di confermare il sin qui ottimo campionato svolto e, chissà, pensare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla.

Diretta Lazio Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Tottenham-Southampton (Replay FA Cup) – DAZN.

21:00 St Etienne-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Roma-Bologna a Verona-Juventus.



Tra le partite da vedere in settimana evidenziamo Roma-Bologna di venerdì 7 febbraio alle 20:45 come anticipo della 23a giornata di campionato. Sabato 8 febbraio si gioca: alle 15:00 Fiorentina-Atalanta, alle 18:00 Torino-Sampdoria ed alle 20:45 Verona-Juventus. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.