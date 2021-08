Dove vedere Trabzonspor-Roma in tv e streaming. Giovedì 19 agosto 2021 alle 19:30 si gioca Trabzonspor-Roma partita di andata dei playoff di Conference League, ultimo step per la qualificazione alla fase a gironi della nuova competizione edizione 2021-2022. A Trebisonda, la Roma affronterà il Trabzonspor degli ex Bruno Peres e Gervinho. La partita di ritorno si giocherà giovedì 26 agosto 2021 alle ore 19 allo stadio Olimpico nella capitale. Scopri dove vedere Trabzonspor-Roma streaming e diretta tv.

Trabzonspor-Roma probabili formazioni



Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Kardeşler, Akbulut, Koybasi, Turkmen, Yusuf Sarı, Tokoz, Trondsen, Yunus Malli, Gunduz, Murat Akpinar, Parmak, Genc, Cornelius.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Perez, Bove, Diawara, Shomurodov, Zalewski, El Shaarawy.

Arbitro: Matej Jug (SVN). Assistenti arbitrali: Manuel Vidali (SVN) – Robert Vukan (SVN). Quarto uomo: Nejc Kajtazovic (SVN).

Dove vedere Trabzonspor-Roma streaming gratis e diretta tv



Trabzonspor-Roma in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

