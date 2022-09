Ultime Notizie » Conference League » Dove vedere Roma, Lazio e Fiorentina Streaming e TV questa sera

Roma, Lazio e Fiorentina impegnate quest’oggi in per la seconda giornata di UEFA Europa League e in Conference League. Le due squadre romane stanno partecipando all’Europa League, mentre la Viola è impegnata nella Conference League, la cui prima edizione, ricordiamolo, è stata vinta dai giallorossi.

Midtjylland-Lazio streaming e diretta tv

Si gioca alle ore 18:45. I biancocelesti affrontano il Midtjylland alle ore 18:45 per dare continuità al successo ottenuto la settimana scorsa con il risultato di 4-2. Midtjylland-Lazio in diretta tv con Dazn, Sky Sport e Sky Sport 1, streaming con SkyGo, Dazn e NOW.

Roma-HJK streaming e diretta tv

Fischio d’inizio alle ore 21. L’Olimpico, per la quinta volta di fila, sarà sold out. Mourinho vuole cancellare la sconfitta di Ludogorets con l’Hjk. Dopo le due sconfitte di fila tra Udinese (4-0, 4 settembre) e Ludogorets (2-1, 8 settembre), la Roma è tornata a sorridere, guidata da un grande Dybala, contro l’Empoli (2-1, 12 settembre). Roma-HJK in diretta tv con Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Dazn, streaming con SkyGo, Dazn e NOW.

Istanbul Basaksehir-Fiorentina streaming e diretta tv

In campo anche la Fiorentina, che a Istanbul sfida il Basaksehir: la Viola non ha iniziato benissimo la stagione e anche in Conference League, giovedì 8 settembre, è arrivato un inatteso 1-1 contro il Rigas Fs. Istanbul Basaksehir-Fiorentina in diretta tv con Tv8, Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Dazn, streaming con SkyGo, Dazn, Tv8 e NOW. La partita inizia alle 21.