Lazio Fiorentina Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Lazio Fiorentina ⚽ oggi sabato 27 giugno 2020 alle ore 21:45, partita valida per la 28a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano in un match estremamente delicato per entrambe le compagini. I ragazzi di Simone Inzaghi devono dimostrare di avere assorbito la bruciante sconfitta di Bergamo, quando da un doppio vantaggio si sono visti rimontare dall’Atalanta fino al 3-2 finale per i nerazzurri. Necessità di riscatto anche per i viola, 31 i loro punti in graduatoria al momento, che hanno ripreso il torneo con un deludente 1-1 casalingo col Brescia nello scorso turno di campionato.

Lazio Fiorentina ⚽ in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Lazio Fiorentina in diretta streaming su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Lazio Fiorentina non viene trasmessa in chiaro.

Lazio Fiorentina: probabili formazioni.



Tanti acciacchi per la squadra di Simone Inzaghi. Parolo in mediana al posto di Cataldi, mentre Caicedo sta meglio di Correa e dovrebbe partire titolare. In difesa spazio ballottaggio tra Radu e Bastos. Marusic torna a disposizione. Ceccherini e Sottil (favorito su Cutrone) pronti a prendere il posto degli squalificati Caceres e Chiesa. Milenkovic torna al centro della difesa. Benassi chiede spazio a centrocampo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adekanye, Cataldi, Correa, Leiva, Luiz Felipe, Lulic, Radu.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Cutrone. All. Iachini. Squalificati: Caceres, Chiesa. Indisponibili: Kouamé.