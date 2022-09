Una brillante palla di fuoco ha illuminato i cieli della Scozia e dell’Irlanda del Nord mercoledì sera, come si vede nelle immagini pubblicate sui social media dai residenti locali, che hanno descritto lo spettacolo notturno come “incredibile e impressionante“.

I video hanno catturato il colore brillante del corpo celeste, che a volte era vicino al verde. Secondo testimoni, citati dai media locali, la palla di fuoco si sarebbe schiantata a nord di Glasgow, anche se non ci sono prove che abbia lasciato alcun impatto.

Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm☄️ #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI

— Vanessa (@_vangal) September 14, 2022