Ultime Notizie » Come vedere Roma Inter Streaming » Roma-Inter 4-2: risultato che lancia Inzaghi alla fuga Scudetto

DIRETTA SERIE A – L’Inter, anche senza Inzaghi in panchina, ha battuto la Roma all’Olimpico con il risultato finale di 4-2, risultato che lancia la formazione nerazzurra in una fuga scudetto che, guardando il panorama, sembra non avere rivali. La squadra di Inzaghi vince la quinta partita di fila e adesso si trova a +7 punti sopra la Juventus ed ha ancora una partita da recuperare.

Acerbi apre le marcature segnando con la testa e il gol viene confermato dopo che l’arbitro ha controllato il Var. Mancini pareggia di testa e poi El Shaarawy ribalta il risultato prima della fine del primo tempo. All’inizio della ripresa, l’avversario pareggia il punteggio con un gol di Thuram, ma poi segna un sfortunato autogol con Angelino. Pavard colpisce il palo e infine Bastoni segna il gol che chiude la partita al 93′.

Tabellino Roma-Inter risultato esatto finale 2-4

Marcatori Gol: 17′ Acerbi (I), 28′ Mancini (R), 44′ El Shaarawy (R), 49′ Thuram (I), 56′ autogol Angelino (I), 90’+4 Bastoni (I).

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino (61′ Spinazzola); Cristante (61′ Bove), Paredes, Pellegrini (76′ Baldanzi); Dybala (87′ Azmoun), Lukaku, El Shaarawy (76′ Zalewski). All. De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (63′ De Vrij), Bastoni; Darmian (75′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (75′ Carlos Augusto); Lautaro (75′ Arnautovic), Thuram (87′ Sanchez). All. Inzaghi S (squalificato, in panchina Farris).

Arbitro: Guida. Ammoniti: Mancini (R), Huijsen (R).

Dove vedere Roma-Inter Streaming Gratis. Partita valida per la 24a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 10 febbraio 2024, subito dopo di Cagliari-Lazio (ore 15) e subito prima di Sassuolo-Torino (ore 20:45).

La Roma si trova al quinto posto in classifica con 38 punti, mentre l’Inter è al primo posto (57 punti) con 51 gol segnati e 10 gol subiti. De Rossi è convinto di poter battere l’Inter, nonostante sia considerata la squadra più forte del campionato soprattutto dopo aver visto la vittoria sulla Juventus, sua unica rivale allo Scudetto. Di seguito le formazioni e tutte le informazioni per vedere la partita Roma-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Nella stagione attuale, l’Inter ha subito solo 10 gol, un risultato raggiunto solo dalla Roma nel 2003/04 con Fabio Capello come allenatore.

Roma-Inter Formazioni: ultime notizie FantaCalcio

La conferma del nuovo acquisto Angeliño come terzino sinistro, mentre Paredes si giocherà il posto da titolare con Bove. Pellegrini giocherà come centrocampista sinistro, affiancato da Dybala ed El Shaarawy nell’attacco a tre insieme all’ex Lukaku. In panchina sarà pronto a subentrare Baldanzi. Inzaghi ha deciso di confermare la maggior parte dei giocatori che hanno vinto contro la Juventus, ma ha ancora dei dubbi sulla fascia destra dove Dumfries potrebbe sostituire Darmian. A sinistra gioca ancora Dimarco. Gli altri giocatori titolari non sono stati messi in discussione.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore Daniele De Rossi. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Ndicka.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado, Frattesi.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Alassio. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pairetto.

Roma-Inter in TV, che canale?



Roma-Inter diretta tv con DAZN Online attraverso l’app dedicata e fruibile su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick. Match visibile anche su Zona DAZN, canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Lorenzo Pellegrini è stato determinante nella vittoria della Roma contro il Cagliari, segnando un gol e fornendo un assist. Il suo contributo potrebbe essere vanificato dall’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, che ha segnato quattro dei suoi ultimi cinque gol in campionato dopo il sessantesimo minuto di gioco.

Roma-Inter Streaming Gratis in italiano



Roma-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Da browser basterà collegarsi e accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell’account, per poi selezionare l’evento dall’elenco a disposizione. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Roma-Inter Streaming Free Web



Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Roma-Inter. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web Cds.