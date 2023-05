Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter » Roma-Inter Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV, info Rojadirecta Serie A

Dove vedere Roma-Inter Streaming Gratis. Partita valida per la 34a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico della Capitale alle ore 18 italiane di oggi sabato 6 maggio 2023, subito dopo Milan-Lazio Streaming. Roma e Inter si stanno sfidando per ottenere un posto nella Champions League. Roma ha perso terreno nelle ultime tre partite, mentre Inter sembra essere in una posizione migliore. Inzaghi ha guidato la sua squadra a una vittoria schiacciante contro Verona, ma la squadra ha la testa alla semifinale di Champions contro il Milan. Nell’andata della sfida tra le due squadre, la Roma ha vinto in rimonta con le reti di Dybala e Spinazzola dopo il vantaggio siglato da Di Marco. Di seguito le informazioni per vedere la partita Roma-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: L’Inter ha mantenuto l’imbattibilità in 10 delle ultime 11 partite contro la Roma nel campionato, vincendo 4 partite e pareggiandone 6. Tuttavia, l’unico successo della Roma è stato ottenuto nell’incontro di andata del 1 ottobre dell’anno scorso.

Roma-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

El Shaarawy ha avuto un infortunio e sarà sostituito da Solbakken, mentre Dybala non è ancora al 100%. Matic tornerà a giocare dopo la squalifica, Cristante giocherà in difesa. Tornano Darmian e Bastoni in difesa, ma Acerbi potrebbe riposarsi. Calhanoglu dovrebbe riposare per il derby di Champions. Lukaku torna dal 1′ e potrebbe essere affiancato da Correa al posto di Lautaro. D’Ambrosio non viaggerà a Roma per precauzione.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Celik. Indisponibili: Belotti, El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dalbert, Gosens, Skriniar.

Roma-Inter in TV, che canale?



Roma-Inter diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky possono accedere a DAZN Zone (canale 214 Sky) attraverso il proprio account e seguendo le istruzioni per attivare il canale. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Paulo Dybala ha segnato quattro gol in cinque partite contro l’Inter, dopo una serie di dieci partite in cui non aveva mai fatto gol contro di loro.



Roma-Inter Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Roma-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lautaro Martínez ha segnato 19 gol in questa stagione e 21 nella precedente. Solo due giocatori dell’Inter – Romelu Lukaku e Mauro Icardi – hanno segnato almeno 20 gol in due stagioni consecutive nel campionato italiano da quando è tornato a 20 squadre nel 2004/05. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Roma-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Roma-Inter. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

L’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha segnato due gol contro il Verona portando il totale delle sue reti nella Serie A italiana a 85 in 199 partite. Se riuscirà a segnare altri 10 gol in questa stagione, diventerà il quarto giocatore straniero a raggiungere questo traguardo dopo i 36 anni, seguendo le orme di Miroslav Klose, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web Cds.