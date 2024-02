Ultime Notizie » Come vedere Roma Feyenoord Streaming » Roma Feyenoord Streaming Gratis Europa League: dove vedere Diretta TV Oggi alle ore 21:00

Dove vedere Roma-Feyenoord streaming gratis e in tv. La Roma di De Rossi si gioca l’accesso al sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League contro il Feyenoord, con una partita di ritorno decisiva all’Olimpico di fronte a oltre 67mila tifosi: si ripartirà infatti dall’1-1 di Rotterdam. Lukaku e Dybala saranno i due assi per i giallorossi, con il belga che si posiziona come terzo miglior marcatore di sempre della competizione. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Roma-Feyenoord streaming live e online tv gratis.

Roma-Feyenoord in TV e Streaming Gratis



La partita Roma-Feyenoord, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, si giocherà oggi giovedì 22 febbraio 2024, allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 21:00 italiane. Si gioca dopo Rennes-Milan delle 18:45 e 15 minuti dopo l’inizio di Torino-Lazio.

Roma-Feyenoord in tv sarà visibile su diversi canali Sky, DAZN e in chiaro su TV8. Sarà possibile seguirlo anche tramite l’app DAZN su smart TV, console di gioco e dispositivi come Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Roma-Feyenoord streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN e Sky Go, tramite apposite app per dispositivi mobili e collegandosi al sito

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorante, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione in pnachina: Rui Patricio,Boer, Smalling, Celik, Ndicka, Angelino, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Pagano, Azmoun, Baldanzi. Indisponibili: Abraham, Kristensen, Huijsen. Squalificati: Bove. Diffidati: Cristante.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer, Stengs; Jahanbakhsh; Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot. A disposizione in panchina: Lamprou, Van Sas, Nieuwkoop, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Zerrouki, Milambo, Lingr, Minteh, Ivanusec, Ueda, Sauer. Squalificati: nessuno. Diffidati: Minteh, Nieuwkoop,Stengs, Timber, Wieffer, Zerrouki.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna). Assistenti: Barbero e Nevado. IV uomo: Martinez Munuera. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Cuadra.