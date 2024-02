Ultime Notizie » cancro al seno » Screening cancro al seno: iniziare a 40 anni per ridurre la mortalità

Aumentare l’età nei test di screening per il cancro al seno, iniziando a 40 anni e terminando a 79 anni, può ridurre la mortalità. È quanto dimostra uno studio pubblicato su Radiology, una rivista della Società Radiologica del Nord America (RSNA), che aveva l’obiettivo di confrontare i benefici e i rischi di diversi scenari di rilevamento.

“C’è un dibattito in corso sulle raccomandazioni per le strategie di screening del cancro al seno, in particolare per quanto riguarda la frequenza dei test e l’età in cui iniziarli”, hanno dichiarato i ricercatori nello studio.

Infatti, la Federazione Spagnola del Cancro al Seno (FECMA) ha ricordato l’anno scorso, in occasione della Giornata Internazionale del Cancro al Seno, la raccomandazione dell’Unione Europea di ampliare l’età per i test di screening del cancro al seno dai 45 ai 74 anni (attualmente l’età di riferimento è tra i 50 e i 69 anni).

In questo contesto, i ricercatori hanno confrontato i risultati dei test di screening del cancro al seno pubblicati dalla Rete di modelli di sorveglianza e intervento sul cancro (CISNET) in Spagna, per valutare i benefici e i rischi di diversi metodi di rilevamento. A tal fine, hanno utilizzato i dati di donne di età superiore ai 40 anni che si sottopongono, o non si sottopongono, a test di screening di questo tipo di cancro tramite mammografie.

In particolare, hanno analizzato i risultati di quattro scenari di rilevamento: esami biennali tra i 50 e i 74 anni, esami di screening biennali tra i 40 e i 74 anni, esami di screening annuali tra i 40 e i 74 anni, e esami di screening annuali tra i 40 e i 79 anni.

“Per ciascuno scenario, sono state confrontate le stime di CISNET dei benefici medi a vita. Sono stati anche calcolati e confrontati i rischi che includono risultati falsi positivi per esame e biopsie benigne per esame“, spiegano nello studio.

I risultati hanno mostrato che gli esami di screening annuali tra i 40 e i 79 anni hanno migliorato la riduzione della mortalità per questo tipo di cancro del 41,7%, rispetto allo screening biennale tra i 50 e i 74 anni (25,4%) e lo screening biennale tra i 40 e i 74 anni (30%), evitando così “il maggior numero di morti per cancro al seno”, ossia 11,5 per ogni 1.000.

Inoltre, hanno osservato che queste persone guadagnavano il maggior numero di anni di vita (230 per 1.000), rispetto agli altri scenari di rilevamento (da 6,7 a 11,5 per 1.000 e da 121 a 230 per 1.000, rispettivamente). E che i risultati dei falsi positivi per esame erano minori nello screening annuale tra i 40 e i 79 anni (6,5%), così come le biopsie benigne per esame (0,88%).

I ricercatori hanno quindi concluso che “le stime del modello CISNET 2023 indicano che lo screening annuale del cancro al seno a partire dai 40 anni fornisce il maggior beneficio alle donne e il minor rischio per esame”.