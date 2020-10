Mike Tyson torna "selvaggio" ad un mese dall'affrontare Roy Jones.

Finalmente accadrà. Tra un mese, Mike Tyson tornerà sul ring, 15 anni dopo aver deciso di ritirarsi, dopo la sconfitta subita contro l’irlandese Kevin McBride, ritirandosi al sesto round, l’11 giugno 2005, al MCI Center di Washington.

Fu nel bel mezzo di una pandemia, diversi mesi fa, che Iron Mike iniziò ad intensificare il suo allenamento in palestra, nelle sue stesse parole dopo aver avuto una conversazione occasionale con la moglie, per poi decidere che sarebbe stato bello essere coinvolto in alcuni match di esibizione con scopi di beneficenza.

Lo ha annunciato con un video che lo ha mostrato devastante quasi come ai bei vecchi tempi e da allora ha ricevuto offerte da coloro che volevano essere coinvolti in quel ritorno. Anche Evander Hollyfield, che lo ha sconfitto due volte, è arrivato molto vicino ad essere il suo primo avversario al ritorno.

In linea di principio era stato concordato che il combattimento sarebbe stato ai primi di novembre, ma alla fine si è deciso di posticipare la data al 28 novembre per dare più tempo all’organizzazione e alla promozione di una serata che verrà trasmessa in streaming da Thriller, con modalità di pagamento per evento.

Proprio mercoledì, a un mese esatto dall’arrivo del momento tanto atteso, Mike Tyson si è espresso sui social lasciando un messaggio che non solo avrà attirato l’attenzione dei suoi fan, ma anche quello di Roy Jones: “Entrerò nel Mode Full Savage il 28 novembre”, ha scritto. Moriamo dalla voglia di vederlo!