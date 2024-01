Ultime Notizie » atalanta » ⚽ Roma-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi alle 20:45

Dove vedere Roma-Atalanta Streaming Gratis. Roma e Atalanta, che sono vicine in classifica, hanno superato i quarti di finale della Coppa Italia. Ora cercano punti in questo match della 19ª giornata di Serie A 2023/24 per avvicinarsi alla zona Champions League. Si giocherà oggi domenica 7 gennaio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. L’arbitro sarà Aureliano, al VAR Di Paolo. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Roma-Atalanta streaming gratis e video live tv.

Roma-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nel prossimo match, la Roma dovrà fare a meno di Ndicka, che parteciperà alla Coppa d’Africa. Tuttavia, Cristante farà ritorno in difesa. A centrocampo, Bove e Pellegrini saranno posizionati ai lati di Paredes. Mentre in attacco, Lukaku e Dybala affronteranno la sfida. Nel frattempo, Renato Sanches non sarà disponibile a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Per quanto riguarda l’Atalanta, Scalvini si è ripreso e sarà incluso nella linea difensiva. Lookman prenderà parte alla Coppa d’Africa, mentre Koopmeiners giocherà come trequartista dietro a Scamacca e De Ketelaere.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore Mourinho. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Smalling, Aouar, Kumbulla, Aouar, Ndicka.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Touré, Palomino, Toloi, Hateboer, Lookman.

Roma-Atalanta in TV, che canale?

Roma-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca DAZN affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Dove vedere Roma-Atalanta Streaming Gratis in italiano

Romelu Lukaku, autore di otto gol in questo campionato di Serie A, potrebbe diventare il quinto giocatore, tra gli esordienti nell’era dei tre punti a vittoria, a raggiungere la doppia cifra di gol in tutte le sue prime quattro stagioni nel massimo campionato italiano (Gonzalo Higuaín, Hernán Crespo, Vincenzo Montella e Dario Hübner gli altri).

Roma-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Tra i giocatori che hanno realizzato almeno cinque reti in questo campionato di Serie A Gianluca Scamacca è quello che ha disputato meno minuti (590), mentre tra quelli con almeno due reti solo Thomas Henry e Matías Vecino hanno disputato meno partite da titolare rispetto a Luis Muriel (due).

Alternative per la visione di Roma-Atalanta gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Roma-Atalanta. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Roma-Atalanta Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.