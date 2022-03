Ultime Notizie » atalanta » Roma-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Roma-Atalanta Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 5 marzo 2022 alle ore 18 italiane anticipo della 28a giornata di Serie A 2021-22.

Sfida per l’Europa: la formazione di Mourinho si gioca probabilmente l’ultima chance per entrare in zona Champions nello scontro diretto odierno contro la Dea. Vincendo il match Mourinho aggancerebb al quinto posto proprio i nerazzurri, che però devono recuperare ancora una gara, ossia quella in casa contro il Torino. La Roma ha 44 punti in classifica e arriva dalla vittoria esterna sullo Spezia (0-1): nelle ultime 5 partite ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi. L’Atalanta ha 47 punti con 26 partite giocate e nell’ultima sfida giocata ha vinto in casa 4-0 contro la Sampdoria. Di seguito le informazioni per vedere Roma-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

Nonostante sia, con Ciro Immobile, il miglior marcatore nel 2022 in Serie A (sei gol), l’attaccante della Roma Tammy Abraham ha messo a segno solo una rete nelle sue ultime sei presenze allo Stadio Olimpico in campionato (lo scorso 9 gennaio contro la Juventus).

⚽ Dove vedere Roma-Atalanta Diretta invece di Rojadirecta TV

Roma-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

Mario Pasalic è stato coinvolto in quattro gol contro la Roma in Serie A (due reti, due assist), solo contro Brescia (cinque) e Spezia (cinque) ne conta di più; a quota nove reti nel torneo in corso, può diventare il quinto giocatore croato capace di andare in doppia cifra in un singolo massimo campionato italiano nelle ultime sette stagioni (dopo Mario Mandzukic, Nikola Kalinic, Ivan Perisic e Ante Rebic).

⚽ Roma-Atalanta Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Roma-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

La prossima sarà la 250a presenza nei cinque grandi campionati europei per Henrikh Mkhitaryan: dal suo esordio in Bundesliga nel 2013/14, il giocatore della Roma è uno dei soli quattro centrocampisti capaci di segnare almeno 60 gol e servire almeno 60 assist (gli altri sono Dimitri Payet, Kevin De Bruyne e Ángel Di Maria).

Roma-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Roma: Zaniolo dovrebbe esserci nonostante il problema al naso.

⚽ Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

Difesa a 3 con Kumbulla preferito a Ibanez. A sinistra Vina potrebbe rivedersi dall’inizio. In media certo Cristante, con Oliveira che dovrebbe partire dalla panchina.: Malinovskyi è recuperato dal fastidio muscolare accusato prima della Sampdoria. In difesa rientra Demiral. Out invece Toloi per squalifica. Possibile l’impiego di Pasalic come falso nueve.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disposizione come riserve: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. A disposizione como riserve: Sportiello, F Rossi, Muriel, G Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Tegoni e Lo Cicero. Quarto uomo: Sozza. Var: Di Bello. Assistente Var: Ranghetti.

Roma (cinque) e Atalanta (cinque) sono le due squadre che hanno segnato più reti in questa Serie A nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo: insieme contano il 21% delle marcature messe a segno dopo il 90° minuto di gioco (10 su 48).

Alternativa Online per vedere Roma-Atalanta Streaming Gratis

Alternative per vedere Roma-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.