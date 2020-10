DIRETTA GP PORTOGALLO FORMULA 1 STREAMING. Si corre questo week-end sul circuito di Portimao, il 12° appuntamento della Formula 1 2020: il primo Gran Premio del Portogallo. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta sul canale 207 e sul canale 201.

Valtteri Bottas è stato il più veloce al termine della prima sessione di prove libere, riuscendo a precedere il compagno di team e leader del Mondiale Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Discreta sessione per la Ferrari che si piazza al quarto posto con Charles Leclerc e all’undicesimo con Sebastian Vettel. Quinto crono invece per Alexander Albon davanti a Carlos Sainz.

Dove vedere il GP Portogallo Formula 1 2020 in Streaming Gratis senza usare Rojadirecta.

Potrete seguire il GP Portogallo in diretta su Sky Sport Formula 1 (Canale 207) e Sky Sport Uno (Canale 201). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (https://www.nowtv.it). Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Gli orari del Gran Premio del Portogallo di Formula 1.

Sabato 24 ottobre 2020 > Ore 12:00 prove libere 3 F1, Ore 15:00 qualifiche per la pole position e la griglia di partenza, Ore 18:00 Paddock Live Show.

Domenica 25 ottobre 2020 > Ore 14:10 partenza gara.