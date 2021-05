Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Portogallo 2021 F1 Streaming Gratis: come vedere la Ferrari a Portimao

DIRETTA GP PORTOGALLO 2021 F1 STREAMING. Si corre questo week-end sul circuito di Portimao, il 3° appuntamento della Formula 1 2021: il secondo Gran Premio del Portogallo. Come di consueto verrà trasmesso su Sky, in diretta con Sky Sport F1 (canale 207). Lewis Hamilton (sabato andrà a caccia della sia 100esima pole in carriera) ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere con il tempo di 1’19”837. Dietro di lui la Red Bull di Verstappen e l’altra Mercedes di Bottas. Quarto Carlos Sainz con la Ferrari, settimo crono per Charles Leclerc.

Dove vedere il GP Portogallo 2021 F1 Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Potrete seguire il GP Portogallo in diretta su Sky Sport Formula 1 (Canale 207). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Gli orari del Gran Premio del Portogallo di Formula 1

Sabato 1° maggio 2021 > Libere 3 alle ore 13:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 16:00

Domenica 2 maggio 2021 > Ore 16:00 partenza gara.