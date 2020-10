Benevento Napoli streaming e diretta tv con le due formazioni pronte allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento per giocare il Derby campano della 5a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 15:00 di oggi domenica 25 ottobre 2020. Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi.

I partenopei sono al momento quarti in classifica con 8 punti, frutto di 3 vittorie, una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione inflitto per la mancata disputa della gara contro la Juventus, i sanniti si trovano al 10° posto a quota 6 con 2 vittorie e 2 sconfitte. Andiamo a scoprire dove vedere Benevento Napoli streaming e diretta tv.

Dove vedere diretta streaming Benevento Napoli senza Rojadirecta.

La partita di calcio Benevento Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane di domenica 25 ottobre 2020.

Come vedere Benevento Napoli Streaming Gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Benevento Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN.

Le probabili formazioni di Benevento Napoli.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Viola.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Zielinski.