GP Portogallo F1: Bottas e Hamilton in prima fila, Ferrari dietro alle Red Bull

LIVE MOTORI – Ancora una volta la Mercedes ha messo le sue due monoposto in prima fila (per la 77esima volta) alla partenza di un Gran Prix di Formula 1. A Portimao, nel Gran Premio del Portogallo, sarà Valtteri Bottas a partire in pole position davanti a Lewis Hamilton (1’18″355) che vede così sfumare la 100a pole position della carriera: il campione del mondo è stato preceduto di soli 7 millesimi dal compagno Bottas (1’18″348).

In seconda fila la coppia Red Bull: terzo MaxVerstappen e quarto Sergio Perez.al sesto posto (1’19″097) davanti a Norris su McLaren (1’19″116).si è piazzata ottava sulla griglia di partenza, dietro a Norris, in ottava fila con il tempo di 1’19″306. Domani, domenica 2 maggio,italiane in diretta streaming con Sky Sport F1.