Ultime Notizie » Come vedere Napoli Atalanta Streaming » ⚽ Napoli-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV sabato 30 marzo

Dove vedere Napoli-Atalanta streaming e tv. Dopo la pausa per le partite amichevoli della Nazionale di Spalletti, ritorna la Seria A con la 30a giornata che verrà aperta dalla sfida Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli. Il Napoli (settimo in classifica con 45 punti) domina l’Atalanta (sesta con 47 punti e una partita in meno) negli ultimi anni, con una striscia record di quattro vittorie consecutive in Serie A e un bilancio complessivo di 10 vittorie a 6 nelle ultime 17 sfide. Al Maradona, il fortino partenopeo è quasi inespugnabile per la Dea, con 35 vittorie in 52 partite. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Napoli-Atalanta streaming gratis e diretta live tv.

Napoli-Atalanta probabili formazioni

Kvaratskhelia è infortunato (contrattura in nazionale) e salterà quasi sicuramente la partita contro l’Atalanta. Raspadori è il suo sostituto più probabile. Mario Rui è in vantaggio su Olivera per il terzino sinistro.

Gasperini è preoccupato per le condizioni di De Ketelaere e Koopmeiners, entrambi infortunati. De Roon torna a centrocampo, mentre Pasalic, Lookman e Scamacca comporranno il tridente offensivo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Calzona. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Ketelaere.

Napoli-Atalanta in TV

Napoli-Atalanta in TV con DAZN (link www.dazn.it), attraverso smart tv, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. I clienti Sky potranno seguire la partita su ZONA DAZN (canale 214). La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

Dove vedere Napoli-Atalanta streaming gratis

Napoli-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN: basterà scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook. La partita non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.