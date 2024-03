Ultime Notizie » INGV terremoti » Terremoto Grecia Oggi: Sisma M5,8 sentito in Sud Italia

Alle ore 08:12 di oggi 29 marzo 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 5,8 è stata individuata dalla Sala Operativa di INGV Terremoti al largo della costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. La profondità del sisma è stata stimata a 33 km. L’epicentro del terremoto si trova a circa 40 km dalla costa greca, tra le città di Pyrgos a nord-est e l’isola di Zante a nord-ovest.

La zona in cui si è verificato l’evento odierno è vicina all’area epicentrale del forte terremoto (magnitudo 6.8) del 26 ottobre 2018 avvenuto a 30 km da Zante. Per quell’evento era stata diramata un’allerta tsunami che poi era stata revocata alcune ore dopo. Anche questo terremoto ha attivato il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’INGV, essendo la magnitudo dell’evento poco superiore alla soglia minima di attenzione pari a 5.5.

In particolare, per eventi di magnitudo fino a 6.0, il messaggio che il CAT invia al Dipartimento di Protezione Civile nazionale e ai Paesi del Mediterraneo è un messaggio di Informazione e non di vera allerta. Per terremoti di questa magnitudo, infatti, non ci si aspetta un maremoto, ma viene segnalata comunque l’occorrenza dell’evento sismico.

Il messaggio è stato diramato dal CAT al DPC (e da questo a tutte le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile) 5 minuti dopo l’origine del terremoto.

