Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis. Sfida tra campioni del mondo con Lautaro Martinez da una parte e Angel Di Maria dall’altra. Si gioca il Derby d’Italia 2023 Inter-Juventus, match valido come posticipo serale della 27ª giornata di Serie A 2022/23.

Al Giuseppe Meazza di San Siro ci saranno 70 mila spettatori oggi domenica 19 marzo 2023, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Non sarà l’ultimo incrocio tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri: c’è da giocare anche la doppia semifinale di Coppa Italia, il 4 aprile nella gara d’andata e il 26 dello stesso mese in quella di ritorno. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Juventus streaming gratis e diretta video live tv.

Inter-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Inter e Juventus sono separate da 12 punti in classifica, con l’Inter al secondo posto e la Juventus al settimo. Tuttavia, la Juventus ha subito una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze e senza questa penalizzazione sarebbe al secondo posto dietro al Napoli. Il Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (cinque in tutte le competizioni) e più minuti (280) senza mai fare gol.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bastoni, Dalbert, Gosens, Skriniar.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Angel Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. Squalificati: Kean. Indisponibili: Alex Sandro, Bonucci, Kaio Jorge, Milik, Pogba.

Inter-Juventus Live in TV, che canale?



Inter-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Se non avete fatto disdetta, per vedere Inter-Juventus in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Sarà Pierluigi Pardo il telecronista di Inter-Juventus su DAZN. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà Massimo Ambrosini.

Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis in Italiano senza Rojadirecta Live?



Inter-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. Su TuttoSport ed il Corriere dello Sport potete seguire la diretta live in tempo reale scritta con tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto.