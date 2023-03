Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » UFO su New York: Nave Madre Aliena fotografata nel 1950

Un fotografo che cercava di scattare una foto per una cartolina commissionata da un cliente nel 1950 a New York, ha catturato un’immagine che mostrava un UFO: un oggetto cilindrico a forma di sigaro nel cielo. Secondo un documento declassificato, dopo averlo analizzato, i ricercatori del Project Grudge (1948-1952) dell’Aeronautica Militare (successore del Project Sign e predecessore del Project Blue Book) conclusero che l’oggetto visto nel cielo non era niente di più e niente di meno che la luna…

La spiegazione? La forma insolita era dovuta al movimento della luna durante il tempo di esposizione.

Inoltre, la variazione di luminosità nell’immagine è stata probabilmente causata dalle nuvole che hanno oscurato la luna per parti di questo tempo.

Anche se la spiegazione dell’US Air Force sembra logica, alcuni internauti non sono convinti. Inoltre, lo stesso anno ci sono stati segnalazioni di avvistamenti di oggetti cilindrici nei cieli. Uno di questi si è verificato poche settimane prima, quando un sergente e caporale della base aeronautica di Kirtland nel New Mexico ha osservato “un oggetto metallico argenteo di forma cilindrica”. Ancora più indietro, nel febbraio 1950, due piloti con migliaia di ore di volo avvistarono “due oggetti cilindrici illuminati” dall’aeroporto di Falmouth a Teaticket, Massachusetts. Erano navi madre aliene che lanciavano sonde esplorative come hanno recentemente suggerito Loeb e Kirkpatrick?