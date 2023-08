Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » Formula 1 GP Olanda 2023 Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV e Orari Ferrari Qualifiche

Diretta Formula 1 2023: GP Olanda Streaming Live. Si torna a correre in F1 dopo la pausa estiva: semafori verdi al Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort, casa di Max Verstappen! Il campione olandese è sempre più vicino alla conquista del suo terzo titolo iridato. Ha commentato positivamente la giornata di prove libere del venerdì. Nonostante alcuni problemi di equilibrio in un paio di curve, Verstappen è soddisfatto dell’andamento complessivo della sua monoposto, affermando di trovarsi in una buona posizione e di avere un grande potenziale.

Orari Formula 1 del sabato e della domenica

Sabato 26 agosto > 11:30-12:30 F1 Prove Libere 3; 15:00-16:00 Qualifiche F1 e Griglia di Partenza.

Domenica 27 agosto > 15:00 F1 Partenza Gara in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD.

Dove Vedere GP Olanda F1 2023 streaming gratis e diretta tv invece di Roja Directa Live



Diretta Gp d’Olanda di Formula 1 sulla piattaforma pay-per-view di Sky. In diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere la Formula 1 con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV. “Rojadirecta Formula 1 Streaming” non è una alternativa consetita.