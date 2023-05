Ultime Notizie » Dusan Vlahovic » Juventus 2a in classifica Serie A: 2-1 al Lecce e adesso Lazio-Sassuolo Streaming e TV

RISULTATI SERIE A – La Juventus ha battuto il Lecce per 2-1 nella partita disputata all’Allianz Stadium e valida per la 33a giornata di Serie A. I Bianconeri sono così tornati a vincere in campionato dopo un mese. Ad aprire le marcature Paredes su calcio di punizione: per l’argentino il suo primo gol (anche in Bianconero) da Campione del Mondo. Il Lecce ha pareggiato con un rigore segnato da Ceesay per fallo di mano di Danilo e poi c’è stato ilritorno al gol di Vlahovic, che mancava da 773 minuti in Serie A.

Con questa vittoria la Juventus resta in zona Champions con 63 punti e sale al secondo posto in classifica, mentre il Lecce rimane a 31.

La Juventus non segnava più di un gol da 10 partite, l’ultima volta Friburgo-Juventus 0-2 del 16 marzo.

ha segnato 12 gol nelle sue ultime 13 partite contro squadre neopromosse in Serie A. Dusan Vlahovic ha ritrovato il gol dopo 773 minuti di digiuno in Serie A (dal 7 febbraio a Salerno): in casa il serbo non segnava da ottobre contro il Bologna. In stagione non segnava dal 16 marzo contro il Friburgo.

Dove vedere Lazio-Sassuolo Streaming e TV

Tra poco, alle 21:00, Lazio-Sassuolo in diretta tv su DAZN e Sky Sport (canale 253). Streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW. Se la Lazio non batte il Sassuolo, il Napoli sarà proclamato Campione d’Italia e vincerà matematicamente il suo terzo scudetto della storia.