marcia degli elefanti con 40 caccia f 16 usa schierati video

La Forza Aerea degli Stati Uniti ha effettuato una manovra nota come “Marcia degli Elefanti” presso la base di Holloman, nel Nuovo Messico, in cui ha dispiegato 40 caccia F-16 Fighting Falcon di quarta generazione e nove aeromobili senza pilota MQ-9 Reaper.

Nell’evento, organizzato dal 49° Stormo della Forza Aerea, sono stati utilizzati F-16 assegnati all’8°, 311° e 314° Squadrone di Caccia e i MQ-9 appartenenti al 29°, 9° e 6° Squadrone d’Attacco. Questa è la prima volta che gli aeromobili tattici senza pilota vengono utilizzati in questo tipo di eventi.

Not only did the #ElephantWalk at #HollomanAFB include #MQ9s, but we also got footage of those aircraft from an MQ-9 in the sky. Check out this unique and amazing footage #airpower #49thwing #LDA #BCA #USAirForce #AETC pic.twitter.com/SSDaoXlgVB

— 49th Wing (@HollomanAFB) May 1, 2023