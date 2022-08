Ultime Notizie » Calcio Serie A » Risultati Serie A: vincono anche Inter (al 95′) e Torino

RISULTATI SERIE A – Dopo le vittorie di Milan e Atalanta (partite delle 18:30) sono arrivate anche le vittorie di Inter e Torino, partite giocate con inizio alle 20:45 di sabato 13 agosto, 1a giornata di Serie A.

Il tabellino di Lecce-Inter risultato 1-2 (primo tempo 0-1)

Partita sofferta quella dei nerazzurri di Inzaghi al Via del Mare di Lecce, dove solamente un gol di Dumfries al 95′ ha permesso di strappare tre punti in questo esordio di campionato. Andati in vantaggio con Lukaku al secondo minuto di gioco, i nerazzurri subiscono il pareggio in avvio di ripresa con Cessay. Per cercare la vittoria Inzaghi butta nella mischia anche Dezko, assieme alla coppia Lu-La. Il portiere del Lecce Falcone in evidenza nell’assedio finale dell’Inter, che con 4 punte in campo (entra anche Correa per Skriniar) trova il gol all’ultimo secondo di gioco con un colpo di petto di Dumfries.

Marcatori gol: 2′ Lukaku (I), 48′ Cessay (L), 90’+5′ Dumfries (I).

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin (21′ Blin), Gallo; Bistrovic (74′ Listkowski), Hjulmand, Gonzalez (74′ Helgason); Strefezza, Ceesay (63′ Colombo), Di Francesco (74′ Banda).

Allenatore: Baroni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (87′ Correa), De Vrij, Dimarco; Darmian (68′ Dumfries), Barella, Brozovic (57′ Mkhitaryan), Calhanoglu (68′ Dzeko), Gosens (57′ Bastoni); Lukaku, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Ammoniti: Baschirotto (L), Brozovic (I), Darmian (I), Blin (L), Colombo (L), Hjulmand (L).

Il tabellino di Monza-Torino risultato 1-2 (primo tempo 0-1)

La sfida tra Monza e Torino è terminata sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Aleksey Miranchuk al 43′ e di Antonio Sanabria al 66′ di gioco. Inutile la rete realizzata da Dany Mota Carvalho in pieno recupero.

Marcatori gol: 43’ Miranchuk (T), 66’ Sanabria (T), 90’+4′ Mota (M).

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon Santos (63’ Carboni), Marí, Carlos Augusto; Birindelli, F. Ranocchia (64’ Dany Mota), Barberis, Valoti (76’ Sensi), D’Alessandro; Caprari (63’ Ciurria), Petagna (77’ Gytkjaer). Allenatore Stroppa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Adopo (70’ Segre), Djidji, Rodriguez; Singo (79’ Lazaro), Linetty, Ricci (90’ Ilkhan), Aina; Miranchuk (46’ Vlasic), Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric.

Arbitro: Maurizio Mariani. Ammoniti: Singo (T), 36’ Adopo (T), 61’ Marí (M).