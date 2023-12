Ultime Notizie » Carica batteria » Rischio incendio: richiamato Lenovo USB-C Laptop Power Bank

Lenovo ha avviato una campagna di richiamo globale per il suo caricabatterie portatile Lenovo USB-C Laptop Power Bank. Alcuni modelli presentano un difetto che può causare un cortocircuito e un surriscaldamento della batteria al litio, aumentando il rischio di incendi.

I dispositivi con codice prodotto 40ALLG2WWW prodotti tra dicembre 2021 e giugno 2022 sono interessati.

Gli utenti devono verificare se il loro Power Bank è soggetto al richiamo controllando l’etichetta sul retro del dispositivo. È possibile richiedere un dispositivo sostitutivo aprendo un

È importante smettere di usare e scollegare la power bank se è interessata. Le batterie al litio non devono essere smaltite nella spazzatura comune o nei contenitori per il riciclaggio delle batterie a causa dei pericoli che rappresentano per l’ambiente.