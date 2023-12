Ultime Notizie » Europa Clipper » Come inviare il proprio nome sulla Luna Europa del Pianeta Giove

“Messaggio in una bottiglia“, questo è il motto usato dalla NASA per invitarci a inviare il nostro nome alla Luna Europa di Giove attraverso il prossimo viaggio della navicella spaziale Europa Clipper.

L’acqua collega la Terra e la luna gioviana Europa, i due mondi oceanici tra i quali viaggia la navicella spaziale Europa Clipper della NASA. L’esistenza di un vasto oceano su una luna di Giove – che la missione Europa Clipper è pronta a confermare e caratterizzare in modo efficace – è ciò che rende Europa un luogo così promettente per comprendere meglio il potenziale astrobiologico dei mondi abitabili oltre la terra.

Invia il tuo nome alla luna Europa

La campagna “Message in a Bottle” della NASA invita le persone di tutto il mondo a firmare con il proprio nome una poesia scritta da Ada Limón, una poetessa americana di origini messicane. La poesia collega i due mondi acquatici: la Terra, che desidera avvicinarsi e comprendere ciò che rende un mondo abitabile, e l’Europa, che attende con segreti ancora da esplorare. La campagna, che unisce arte e scienza, è una collaborazione speciale della NASA, del programma Poet Laureate degli Stati Uniti e della Biblioteca del Congresso di questo paese.

La poesia sarà impressa in rilievo sulla navicella spaziale robotica Europa Clipper della NASA, mentre i nomi dei partecipanti saranno registrati su microchip e montati sulla navicella spaziale. Insieme, la poesia e i nomi percorreranno 2,9 miliardi di chilometri (1,8 miliardi di miglia) nel viaggio di Europa Clipper verso il sistema di Giove. Il lancio di Europa Clipper è previsto nell’ottobre 2024 dal Kennedy Space Center della NASA ed entro il 2030 la navicella spaziale sarà in orbita attorno a Giove. Nel corso di diversi anni, effettuerà dozzine di sorvoli ravvicinati della luna ghiacciata di Giove, Europa, raccogliendo misurazioni dettagliate per determinare se questa luna presenta condizioni adatte alla vita.

Un’astronave costruita da mani umane

I sensibili componenti elettronici della navicella spaziale Europa Clipper della NASA sono alloggiati in una volta in lega di alluminio-zinco per proteggere i componenti elettronici dalle intense radiazioni provenienti dalle cinture di Giove. Una piastra metallica al tantalio sigilla un’apertura nella volta. Sul lato interno della placca di metallo sarà impresso in rilievo “In Praise of Mystery: A Poem for Spaceship Europa” della poetessa laureata americana Ada Limón, scritto con la grafia del poeta.

Ada Limón e la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti

Nell’ambito della sua nomina, la poetessa laureata statunitense Ada Limón ha scritto una poesia originale, “In Praise of Mystery: A Poem for Spacecraft Europa”, dedicata alla missione Europa Clipper della NASA. Il 1 giugno 2023, Limón ha presentato in anteprima “In Praise of Mystery” per lanciare la campagna “Message in a Bottle” della NASA, che invita persone da tutto il mondo a firmare la poesia con i loro nomi.

Limón è stata nominata 24° Poeta Laureato Consulente in Poesia da Carla Hayden, Bibliotecaria del Congresso degli Stati Uniti, nel 2022, ed è stata rieletta per un secondo mandato biennale nel 2023. Limón è nata a Sonoma, California, nel 1976 ed è messicana. È autrice di diversi libri di poesia (in inglese), tra cui “The Hurting Kind”, selezionato per il Griffin Poetry Prize; “The Carrying”, vincitore del National Book Critics Circle Award per la poesia, e “Bright Dead Things”, finalista al National Book Award e al National Book Critics Circle Award. Ha ricevuto borse di ricerca dalla Fondazione Guggenheim, dalla New York Foundation for the Arts, dal Provincetown Fine Arts Center e dalla Kentucky Foundation for Women. Limón vive a Lexington, Kentucky.

In qualità di poeti ufficiali della nazione, la designazione di Poeta Laureato Consigliere di Poesia per la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti cerca di aumentare la coscienza nazionale per un migliore apprezzamento della lettura e della scrittura della poesia. Negli ultimi anni, i vincitori hanno avviato progetti di poesia che hanno portato maggiore attenzione del pubblico verso l’arte.

In Praise of Mystery: A Poem for Europa

Arching under the night sky inky

with black expansiveness, we point

to the planets we know, we

pin quick wishes on stars. From earth,

we read the sky as if it is an unerring book

of the universe, expert and evident.

Still, there are mysteries below our sky:

the whale song, the songbird singing

its call in the bough of a wind-shaken tree.

We are creatures of constant awe,

curious at beauty, at leaf and blossom,

at grief and pleasure, sun and shadow.

And it is not darkness that unites us,

not the cold distance of space, but

the offering of water, each drop of rain,

each rivulet, each pulse, each vein.

O second moon, we, too, are made

of water, of vast and beckoning seas.

We, too, are made of wonders, of great

and ordinary loves, of small invisible worlds,

of a need to call out through the dark.

Qui la traduzione in Italiano della poesia

Elogio del mistero: una poesia per Europa

Inarcandosi sotto il cielo notturno color inchiostro

con nera espansività, indichiamo

ai pianeti che conosciamo, noi

appunta auguri veloci sulle stelle. Dalla terra,

leggiamo il cielo come se fosse un libro infallibile

dell’universo, esperto ed evidente.

Tuttavia, ci sono misteri sotto il nostro cielo:

il canto delle balene, il canto degli uccelli canori

il suo richiamo nel ramo di un albero scosso dal vento.

Siamo creature di costante stupore,

curioso della bellezza, delle foglie e dei fiori,

nel dolore e nel piacere, nel sole e nell’ombra.

E non è l’oscurità che ci unisce,

non la fredda distanza dello spazio, ma

l’offerta d’acqua, ogni goccia di pioggia,

ogni rivolo, ogni impulso, ogni vena.

O seconda luna, anche noi siamo fatti

d’acqua, di mari vasti e invitanti.

Anche noi siamo fatti di meraviglie, di grandi

e gli amori ordinari, di piccoli mondi invisibili,

del bisogno di gridare nel buio.

Live Streaming Europa Clipper

Guarda dal vivo come la prossima missione della NASA nel sistema solare esterno, Europa Clipper, viene costruita e testata nello Spacecraft Assembly Facility presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) dell’agenzia a Pasadena, in California. Stai visualizzando le attività in High Bay 1, una stanza pulita al JPL. Ulteriori operazioni di assemblaggio di Europa Clipper si stanno svolgendo nelle camere bianche del JPL e presso istituzioni partner negli Stati Uniti.

La navicella spaziale Europa Clipper della NASA verrà lanciata nell’ottobre 2024 con una missione per determinare se Europa, la luna di Giove, potrebbe ospitare la vita sotto la sua superficie ghiacciata. Una volta completamente assemblato, Europa Clipper sarà grande quanto un furgone passeggeri, con pannelli solari abbastanza lunghi da coprire un campo da basket, più di 30 metri. Quasi ogni dettaglio della navicella spaziale viene realizzato artigianalmente per consentire l’acquisizione di questa scienza senza precedenti.

Come inviare il proprio nome sulla Luna Europa del Pianeta Giove

E’ molto semplice: è sufficiente riempire il modulo online che trovate nella pagina ufficiale della missione.