Rilevamento di Alieni con Intelligenza Artificiale

Uno dei più grandi enigmi rimasti dall’inizio dell’era spaziale è stato quello dell’esistenza della vita su altri mondi. Al momento, ci sono varie strategie che la scienza ha implementato nella sua ricerca per trovare la vita extraterrestre:

Monitoraggio delle emissioni radio dal cosmo; Ricerca di tratti chimici nella composizione atmosferica che possono avere i pianeti vicini a un’altra stella; Analisi di campioni di corpi celesti, tra gli altri.

Questi sono alcuni dei metodi messi in atto per trovare quella traccia di vita extraterrestre che abbiamo desiderato per decenni.Tuttavia, è necessario considerare che, nel caso di vita aliena, date le differenze con le forme di vita terrestri, questa non può essere rilevata con metodi che utilizzano determinate sostanze terrestri come biosegnali come criteri.

Per risolvere questo dilemma, un team di scienziati guidati da Tomohiro Mochizuki, del Tokyo Institute of Technology in Giappone, ha condotto uno studio incentrato sullo sviluppo di una tecnica di machine learning, che

funziona esaminando miscele organiche complesse attraverso la spettrometria di masse, completata con un’altissima risoluzione che permette di classificarli come biologici o abiologici.

È così che i ricercatori hanno messo alla prova la loro tecnica esaminando un’ampia varietà di miscele organiche complesse di meteoriti, che hanno composti organici generati abiologicamente.

Includevano anche microrganismi di laboratorio, petrolio greggio naturale non trasformato raccolto da pozzi petroliferi che viene poi utilizzato per essere raffinato e convertito in benzina e campioni abiologici creati in laboratorio.

I ricercatori hanno quindi sottoposto tutti i dati grezzi di queste complesse miscele a un algoritmo di apprendimento automatico computerizzato. Alla fine si è ottenuta una classificazione dei campioni in cui è stato possibile determinare con una precisione del 95% quali fossero di origine viva o non vivente.