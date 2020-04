COVID-19: muore un neonato di 6 settimane negli USA per il Coronavirus.

Un bambino di 6 settimane è morto a causa del nuovo coronavirus covid-19 in Connecticut. Lo ha annunciato il governatore dello stato, Ned Lamont, su Twitter. “Nessuno è al sicuro da questo virus”, ha scritto Lamont. Il neonato è stato portato in un ospedale privo di sensi “alla fine della scorsa settimana” e non è stato possibile rianimarlo, secondo il governatore.

“I test hanno confermato ieri sera che il neonato morto è risultato positivo per covid-19. Questo è assolutamente straziante. Crediamo che questa sia una delle vite più giovani perse ovunque a causa di complicazioni con covid-19″, ha detto Lamont.

Mentre tanto, il numero di casi confermati negli Stati Uniti ammonta già a 210,433, con un bilancio delle vittime che ha raggiunto un totale di 4,695, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Center for Science and Engineering of Systems della Johns Hopkins University.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020