Ultime Notizie » A$Ap Rocky » Rihanna e A$AP Rocky si sono lasciati, ma è vero o falso?

Rihanna e A$AP Rocky si sono separati? Le indiscrezioni sono iniziate questo giovedì pomeriggio, e finora non ci sono molti dettagli su questo fatto.

Nelle ultime ore ci sono state speculazioni su diversi media e social network sulla rottura di Rihanna (che è al suo terzo trimestre di gravidanza) e A$AP Rocky per una presunta infedeltà da parte sua con uno stilista di scarpe.

Finora, queste informazioni non sono state ancora confermate da nessuna delle due parti coinvolte, tuttavia esiste una versione comune che si sta diffondendo.

Chi ha diffuso la notizia della rottura di Rihanna e A$AP Rocky?

Tutto è iniziato su Twitter, quando l’utente (@LOUIS_via_ROMA), influencer che lavora per Interview Magazine, ha pubblicato giovedì che l’imprenditrice e il rapper avevano interrotto la loro relazione perché infedele a uno dei suoi collaboratori di Fenty, brand di proprietà di Rihanna.

“Rihanna ha rotto con lui (A$AP Rocky) dopo averlo sorpreso a tradire con la designer di scarpe Amina Muaddi”, ha scritto in un primo tweet. “Amina era responsabile della progettazione delle calzature di Fenty, e Rihanna è spesso vista indossare scarpe personalizzate del suo stesso marchio”, ha scritto Louis.

Ha anche detto che non è una novità che sia successo, dal momento che Amina e A$AP si erano visti insieme qualche anno fa, e anche entrambi hanno stretto una collaborazione sulle scarpe.

In alcuni media si parla anche che Kurrco, una rivista digitale con contenuti orientati al rap e all’hip hop, sia stato colui che ha dato lo scoop, ma il media ne avrebbe eliminato la pubblicazione.

Cosa si sa veramente della rottura di Rihanna e A$AP Rocky?

Finora non ci sono molte informazioni a riguardo.

Tuttavia, TMZ riferisce che una fonte vicina a entrambi gli artisti ha parlato con loro e ha smentito le voci che circolavano intorno alla coppia secondo cui avrebbero avuto il loro primo figlio a giugno o luglio di quest’anno.

“100 percento falso su entrambi i fronti (la rottura e l’infedeltà)”, ha detto la fonte, aggiungendo in seguito, “un milione percento falso. Stanno bene”. Vale la pena notare che ieri, mentre imperversava la voce, Amina ha ripubblicato le recenti foto di Rihanna a West Hollywood.

Amina Muaddi risponde alle voci di tradimento con A$AP Rocky

La stessa pubblicazione ha raccolto alcune affermazioni fatte dalla stilista di scarpe dopo essere stata coinvolta in una polemica in cui è stata smascherata come la terza in discordia, la quale ha assicurato che ciò non era vero, e che se non aveva fatto una dichiarazione prima, era perché lei credeva che fosse stato uno scherzo di cattivo gusto.

“Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meriti alcuna risposta o chiarimento, soprattutto se così vile. Inizialmente pensavo che questo falso pettegolezzo, fabbricato con un intento così malevolo, non sarebbe stato preso sul serio”.

Ma vedendo che queste voci stavano diventando sempre più grandi e che stavano offuscando il suo nome, ha deciso di parlare, perché le informazioni diffuse non hanno riguardato solo lei, ma anche le persone che apprezza, come la cantante.

“Pertanto, devo parlare chiaro, poiché questo non è diretto solo a me, ma è legato a persone per cui ho grande rispetto e affetto. Mentre Rihanna continua a vivere la sua vita di gravidanza serena e meglio vestita e io torno ai miei affari. Auguro a tutti voi un bellissimo weekend di Pasqua!” ha concluso Muaddi.