Il pilota americano di speed car Justin Owen, che stava gareggiando in una gara in Indiana, è morto per le ferite riportate in un incidente questo sabato notte al Lawrenceburg Speedway, secondo quanto riferito dall’Auto Club degli Stati Uniti (USAC).

Il pilota 26enne stava gareggiando per qualificarsi al National Speed ​​Car Championship (USAC AMSOIL). Alla terza curva, la sua macchina ha colpito il muro e si è ribaltata più volte : per il pilota non c’è stato nulla da fare. Secondo l’USAC, i risultati di Owens includono una vittoria al Dick Gaines Memorial nel 2022. Ha anche ottenuto tre vittorie importanti durante la stagione 2019.