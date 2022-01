Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Inter-Venezia Streaming Lazio-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Domani Milan-Juve

Dove vedere in tv le partite di calcio Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Genoa-Udinese e tutte le altre di oggi sabato 22 gennaio 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Sassuolo-Verona (Serie A Femminile) – Timvision

13:30 Everton-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Spal-Pisa (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Brescia-Ternana (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Monza-Reggina (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

14:00 Como-Crotone (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Helbiz

14:00 Cosenza-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Helbiz

14:00 Alessandria-Benevento (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 257 Satellite) e Helbiz

14:00 Levante-Cadice (Liga) – Dazn

14:30 Juventus-Fiorentina (Serie A Femminile) – Juventus Tv (Visibile Su Dazn), Timvision e La7

14:30 Empoli-Pomigliano (Serie A Femminile) – Timvision

15:00 Diretta Genoa-Udinese (Serie A) – Dazn

Diretta Genoa-Udinese disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Manchester United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Perugia-Pordenone (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

16:15 Villarreal-Maiorca (Liga) – Dazn

17:00 Montpellier-Lione (Feminine Division 1) – Dazn

18:00 Diretta Inter-Venezia (Serie A) – Dazn

Il match di sabato pomeriggio (ore 18) a San Siro Inter-Venezia è a forte rischio rinvio: 15 positivi nel gruppo squadra del Venezia.

In casa Inter: dopo la Coppa Italia l’Inter deve valutare le condizioni di Correa. Dzeko torna al centro dell’attacco, così come De Vrij e Skriniar riprendono posto in difesa.

Attenzione ai diffidati Martinez e Brozovic. A destra dubbio Dumfries-Darmian. In casa Venezia tanti dubbi per Zanetti dopo il focolaio Covid che ha colpito la squadra.

Diretta Inter-Venezia disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

18:30 Southampton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Siviglia-Celta (Liga) – Dazn

18:30 Bochum-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Action e Sky Sport 4K

20:45 Diretta Lazio-Atalanta (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

In casa Atalanta Zappacosta può tornare titolare sulla destra al posto di Maehle, in avanti ancora Pessina e Pasalic a supporto di Muriel.

Diretta Lazio-Atalanta sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) – Dazn

21:00 Lens-Marsiglia (Ligue 1) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

