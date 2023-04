Ultime Notizie » Antico Egitto » Realtà Spaziale: nuova tencologia per svelare Antichi Graffiti in Egitto

Un team di ricercatori della Simon Fraser University e dell’Università di Ottawa sta utilizzando una tecnologia all’avanguardia per creare una registrazione tridimensionale del Tempio di Iside a Philae, in Egitto. In collaborazione con il Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), i ricercatori stanno svelando la storia dietro antichi graffiti risalenti a più di 2000 anni fa.

L’architettura iconica dell’antico Egitto è stata costruita da coloro che detenevano posizioni di potere e ricchezza, ma i graffiti registrano le voci e le attività di tutti gli altri. L’edificio funge da spugna gigante o blocco note per generazioni di persone di culture diverse da oltre 2000 anni. È affascinante come ci siano somiglianze con i graffiti moderni.I risultati sono stati pubblicati sulla rivista ees.ac.uk.

Fotogrammetria, illuminazione radente e scansione laser

La precisione è necessaria per questo progetto perché ci sono centinaia o forse migliaia di graffiti sulle colonne, pareti e soffitti del tempio, alcuni dei quali sono incisi meno di un millimetro di profondità. Quindi il professore di geografia della Simon Fraser University Nick Hedley supervisiona gli sforzi di visualizzazione creativa del team, utilizzando tecniche all’avanguardia come la fotogrammetria, l’illuminazione radente e la scansione laser per catturare i graffiti, il loro contesto architettonico e gli ambienti in cui si trovano.

Tecnologia all’avanguardia

Hedley sta creando una registrazione tridimensionale del tempio che va oltre l’immagine bidimensionale convenzionale, rendendo possibile visualizzare e studiare i graffiti, così

Il potenziale della tecnologia di cattura della realtà spaziale

come l’interno e l’esterno del tempio, da quasi ovunque, senza sacrificare la precisione. I ricercatori saranno in grado di esaminare la connessione tra un graffito figurativo, qualsiasi graffito circostante e la sua posizione in relazione al progetto dell’edificio del tempio grazie a questo rendering tridimensionale.

Hedley sottolinea il vasto potenziale dell’utilizzo della tecnologia di cattura della realtà spaziale per far progredire lo studio dell’archeologia e di altre discipline, anche se questo è rivoluzionario per la visualizzazione e l’analisi del tempio e delle sue iscrizioni. Ecco cosa ha dichiarato Hedley:

“Mentre il mio ruolo principale in questo progetto è aiutare a costruire la serie definitiva di planimetrie digitali per il Mammisi a Philae, sto anche dimostrando come i metodi emergenti di cattura della realtà spaziale possano cambiare radicalmente il modo in cui raccogliamo e produciamo dati e trasformiamo la nostra capacità di interpretare e analizzare questi spazi. È uno spazio da osservare!”.

Questo progetto dimostra come la tecnologia di cattura della realtà spaziale possa trasformare il modo in cui la storia e la cultura vengono studiate e comprese.