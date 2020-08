Dove vedere le partite di calcio in tv Inter-Bayer Leverkusen, Pescara-Perugia e tutte le altre di oggi lunedì 10 agosto 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Manchester United-Copenhagen (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Bayer Leverkusen (Europa League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e in chiaro su Tv8.

Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf comincia ufficialmente la tanto inedita quanto spettacolare formula delle Final Eight di Europa League, resasi necessaria dopo il lungo stop a causa del Covid-19. L’Inter di Antonio Conte, dopo essersi sbarazzato per 2-0 del Getafe mercoledì scorso, affronta l’unica squadra tedesca rimasta in corsa, ovvero il Bayer Leverkusen, che negli ottavi di finale ha avuto gioco facile contro i Glasgow Rangers. I nerazzurri partono favoriti, ma le insidie sono dietro l’angolo.

Diretta Inter Bayer Leverkusen sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Tv8 e quindi anche in streaming online con la relativa App.

21:00 Diretta Pescara-Perugia (Playout Andata Serie B) – Dazn.

Non ci solo i playoff ad infiammare il finale di stagione della Serie B: spazio anche all’andata dei playout tra Pescara e Perugia, rispettivamente quartultima e quintultima del campionato regolare da poco conclusosi.

Sfida divenuta ufficiale con la conferma dei due punti di penalizzazione inflitti al Trapani, che quindi retrocede direttamente in Serie C nonostante il ricorso presentato negli scorsi giorni.

Diretta Pescara Perugia con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

