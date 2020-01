Radiohead mettono online gratis tutta la loro musica, anche inedita.

Radiohead ci ha sorpreso con un’incredibile offerta gratuita di tutta la loro carriera online. La Radiohead Public Library è più di un sito con migliaia di brani. Questa è la fonte ufficiale che contiene tutto ciò che la band inglese ha fatto nei suoi lunghi anni di carriera.

Se qualcosa che possiamo riconoscere ai Radiohead è che si sono adattati perfettamente alla tecnologia. La band ha creato incredibili piattaforme e contenuti digitali per il semplice divertimento dei fan. Questa volta, la “biblioteca pubblica” si è adattata a uno dei requisiti di base del pubblico: fornire contenuti gratuiti e archiviarli in un sito con accesso gratuito per tutti.

Internet è stata una magnifica rete in modo che la band potesse condividere tutti i tipi di materiale inedito o i suoi grandi successi a basso costo o gratuitamente.

Ma l’obiettivo non era quello di avere una serie di contenuti persi su Internet, ma un sito che riunisse tutto.

Con questo obiettivo in mente, è stata creata l’affascinante biblioteca pubblica dei Radiohead che ha una sua carta d’identità in modo da poter godere di un catalogo incredibile con il meglio e non così popolare di questa rock band.

Musica Gratis Online dei Radiohead e illimitata

Non è necessario un abbonamento mensile o supportare fastidiosi annunci per accedere alla libreria. In effetti, potresti trovare cose che non hai mai visto prima. Il catalogo offre presentazioni dal vivo, canzoni inedite o diverse versioni delle melodie già note, tutti i loro album, ecc.

Entreresti praticamente nell’essenza di ogni membro della band. Conoscerai la selezione dei preferiti di Thom Yorke, Ed O’Brien, Colin Greenwood, Philip Selway, Jonny Greenwood. È come un pass VIP per il meglio di Radiohead a costo zero. Se tutto ciò non ti convince ad immergerti in questo maestoso archivio rock, allora non sappiamo cos’altro può farlo.

Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo nome …